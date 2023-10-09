ريال مدريد وبرشلونة.. موعد الكلاسيكو والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع برشلونة بريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويتوقع العديد من جماهير الفريقين أن تشهد المباراة قوة وإثارة كبيرة، على غرار مباريات الكلاسيكو خلال المباريات الماضية.

موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد:

يلتقي برشلونة بنظيره ريال مدريد في الرابعة والربع من مساء الثامن والعشرين من الشهر الجاري، والتي يستضيفها ملعب "مونتجويك الأولمبي".

القنوات الناقلة للكلاسيكو:

يُنقل كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الليجا حصريًا في أفريقيا والشرق الأوسط.

وينتظر الكثير من جماهير كرة القدم حول العالم المباراة المثيرة بين برشلونة وريال مدريد خلال الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني

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