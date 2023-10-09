أحمد سامي : سموحة جاهز للزمالك وهدفنا نقاط المباراة

كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحةعن أخراستعدادات سموحة لمباراة الزمالك المقبلة ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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أكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الاثنين :" مباراة الزمالك يتم التجهيز لها مثل كل مباريات الدوري، والفترة الحالية لا يوجد راحة داخل سموحة، بل نستعد بشكل جيد للفترة الصعبة القادمة من عمر الدوري المصري الممتاز.

أتم تصريحاته :" مباراة الزمالك القادمة فى الدوري ليست هي الأصعب بل كل المباريات قوية، وتحتاج للتركيز هذا الموسم ورغبتنا حسم البقاء فى الدوري مبكرًا ثم التفكير فى المراكز المتقدمة.

وفي سياق مٌتصل ، يلتقي الزمالك مع نظيره سموحة مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر 2023، في الجولة الرابعه في بطولة الدوري المصري المحترفين .

موعد مباراة الزمالك و سموحة في الدوري المصري

تبدأ مباراة الزمالك و سموحة مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر 2023 ، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و 7مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .