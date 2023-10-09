ليبيا.. إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط

أُنقذ مهاجرون في البحر المتوسط في عمليتين في ليبيا، بواسطة سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود ما مجموعه 258 مرشحا للمغادرة إلى أوروبا.

العديد من العائلات السورية والقصر غير المصحوبين بذويهم والمصريين والبنغلاديشيين والعديد من سكان جنوب الصحراء الكبرى، ومعظمهم من جنوب السودان، كان قاربهم المؤقت في خطر شمال الساحل الليبي.

وكان على متن القارب الأول 162 شخصا على الأقل، وكان على وشك الغرق، بينما كان القارب الثاني الذي تم إنقاذه مصنوعا من الخشب ومليئا ب 96 شخصا.

"نحن نجري فحصا ، فحصا طبيا ، وهذه هي أولويتنا لمعرفة الاحتياجات الأساسية ، بالطبع ، ولجعل الناس أكثر راحة.

ثم نبدأ في بناء الثقة معهم ، والاستماع إلى قصصهم. نحاول أن نبدأ بتوثيق جميع أشكال العبودية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعمل القسري".

أوضح كرم الهندي، الوسيط الثقافي لمنظمة أطباء بلا حدود.

وثقت عدة تقارير للأمم المتحدة انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا.

في حين أن القيود التي فرضتها الحكومة الإيطالية جعلت من الصعب إنقاذ المهاجرين في البحر في الأشهر الأخيرة، وفقا لمنظمات إنسانية.

كشفت فيرينا كناوس، مسئولة ملف الهجرة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أهمية التعاون بين أوروبا وإفريقيا من أجل تعزيز آليات منع الهجرة غير الشرعية التي تؤثر سلبيًا على الأطفال والأسر.



شددت “كناوس” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، على أهمية وجود شراكة استراتيجية للتأكيد على إدارة وحوكمة الهجرة.

أكدت أن عدد الأطفال الذين يفقدون حياتهم يزداد يومًا بعد يوم بسبب الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن هناك طفلين يموتان غرقًا يوميًا في فصل الصيف بسب الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة مشاركة دول جنوب المتوسط وتقديم الدعم لها لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن إجمالي المهاجرين عن طريق البحر المتوسط إلى أوروبا المتوسطية، بلغ أكثر من 82 ألفًا هذا العام، فيما سُجلت أكثر من 20 ألف وفاة منذ عام 2014، على طول الطريق البحري الخطير بين شمال إفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا.

منذ عام 2015، تم إنقاذ نحو 300 ألف شخص أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية.