المتحدة لمشتقات الغاز توقع مذكرة مع تي سي اي سنمار الهندية

وقعت الشركة المتحدة لمشتقات الغاز ( UGDC ) وشركة تي سي اى سنمار الهندية للكيماويات، مذكرة تفاهم والتي تهدف للتعاون بين الجانبين حيث ستقوم الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بإستخدام تسهيلاتها ومرافقها بميناء دمياط ذات المستوي العالمي لتسهيل الاستيراد الآمن للمواد الخام اللازمة لمشروعات التطوير والخطط التوسعية لشركة تي سي آي سنمار.

وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اهمية هذا التعاون مع الشركة الهندية مشيرا الي وجود فرص لتنمية التعاون مع الشركة في مشروعات مستقبلية ، حيث تضع مصر صناعة البتروكيماويات في اولويات استراتيجيتها.

و اضاف الملا أن مصر تلعب حالياً دوراً حيوياً كمركز اقليمي لتداول وتجارة الطاقة مستفيدة من تنوع بنيتها الأساسية و التطوير والتحديث الذي لحق بها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا ان البنية الأساسية يجري الاستفادة منها كركيزة للتوسعات الانتاجية و زيادة الاستثمارات التي يضخها الشركاء العالميين في مصر ، و اوضح أن الاتفاق مع الشركة الهندية يتضمن استخدام البنية الأساسية بما يخدم زيادة الانتاج والاستثمار والقيمة المضافة لصالح الاقتصاد المصرى.

و اشار الملا الي ان تدفق استثمارات الشركات العالمية لقطاع البترول والغاز المصري يبرهن ان مصر تعد شريك محل ثقة ، مؤكدا ان مصر تعمل علي تذليل التحديات امام الاستثمارات .

و لفت الملا الي ان هذا الاتفاق هو أحد نماذج تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والهند استثماراً للتطور الكبير الذي تشهده علاقات البلدين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى و دولة رئيس وزراء الهند ناريندا مودي ، و ارتقاءها الي مستوي الشراكة الاستراتيجية .

وقع مذكرة التفاهم المهندس رفعت عبدالخالق رئيس الشركة المتحدة لمشتقات الغاز و بي اس جايارامان رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار للكيماويات بحضور المهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير ، ونائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) للعمليات المهندس يس محمد ، واس جانيش كومار العضو المنتدب للشركة للهندية .



ومن جانبه قال بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار للكيماويات "تجسد مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الشركة المتحدة لمشتقات الغاز التزامنا الراسخ كأكبر مستثمر هندي في مصر بالمساهمة في النمو الاقتصادي في مصر عبر بذل كل الجهود للمساهمة في اثراء صناعة البتروكيماويات في البلاد، وذلك لما تتمتع به الشركة من تاريخ عريق وخبرات عميقة في هذا القطاع. فمن خلال استثمار 150 مليون دولار أو ما يعادل 6ر4 مليار جنيه مصري ، نسعى لدعم خططنا التوسعية والمساهمة على نحو هادف وفعال في الاقتصاد القومي المصري ، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة " .

تعد شركة تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر استثمار هندي في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتها 5ر1 مليار دولار ، وتنتج ثلاث منتجات أساسية وهي مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلورايد. وتعتبر الشركة أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تعد منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بتصنيع جميع أنواع البولي فينيل كلورايد الثلاث والتي تدخل في صناعات متنوعة، كما تقوم بإنتاج منتجات لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور المستخدم في عمليات التطهير ومحطات معالجة المياه على مستوى الجمهورية