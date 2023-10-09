الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس اقتصادية الشيوخ يستقبل سفير أذربيجان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد النائب الوفدى الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ على أهمية توطيد العلاقات المشتركة بين مصر وأذربيجان على مختلف الاصعدة مشيداً بما تشهده العلاقات بينهما من تطور مستمر. 

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رئيس صحة الشيوخ: خلو مصر من فيروس سي أبهر العالم وأثبت نجاح القطاع الصحي

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رئيس زراعة الشيوخ يستعرض أهم ملفات اللجنة بدور الانعقاد الرابع

جاء ذلك خلال استقباله بمقر مجلس الشيوخ الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان والذي اشاد بحسن  العلاقات الثنائية بين المجالس النيابية في الدولتين. 

تفعيل الدور الإيجابي لمجموعة الصداقة المصرية الأذربيجانية

تطرقت المناقشات لتفعيل الدور الإيجابي لمجموعة الصداقة المصرية الأذربيجانية برئاسة الدكتور (سري الدين) لدعم الاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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