حملة مواطن بالسعودية: نعمل كخلية نحل حتى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

قال فوزي بدوي المسؤول والمتحدث الإعلامي لحملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالمملكة العربية السعودية أن هناك جلسات عمل مفتوحة على مدار ٢٤ ساعة لأعضاء حملة مواطن لدعم مصر في المملكة العربية السعودية.



وأضاف بدوي أننا نعلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا نظرا لأننا نعمل في أكبر جالية مصرية في العالم، ونظرا لكم التحديات التي تواجهنا، ولكن إيماننا المطلق بالأهمية القصوى في المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر.



وأضاف بدوي أن منسق الحملة بالمملكة العربية السعودية شريف النسيري دائم التواصل مع منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج السيد نصر مطر وذلك لإطلاعه على كافة المستجدات من ناحية وما تم تنفيذه من ناحية أخرى وخطة العمل المستقبلية من ناحية ثالثة مؤكدا أن الحملة في المملكة ستستمر تعمل كخلية نحل حتى يوم التصويت وضمان الوقوف مع الوطن.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.