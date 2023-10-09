مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية| هاني فرحات يكشف مفاجأة في فعاليات الدورة الـ32

كشف المايسترو هاني فرحات مدير مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، عن مفاجأة غنائية جديدة داخل البرنامج الغنائي لعام 2023.

أعلن هاني فرحات عن تواجد حفلات خاصة للأغنية الشبابية، لخلق حلقة وصل بين البرنامج الاعتيادي للمهرجان والموجة الغنائية الجديدة سواء من الناحية الموسيقية والغنائية.

فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية

تقام فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية