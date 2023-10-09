مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية 32| هاني فرحات: نحافظ على إقامة الفعاليات في ظروف استثنائية

صرح المايسترو هاني فرحات بصعوبة الظروف المحيطة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية 2023، سواء على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في العالم بأكمله.

واستكمل قائلاً: حاولنا جاهدين العمل على استمرار الفعاليات في ظل تلك الظروف بشكل هادئ ومختلف لأن الحياة بكامل أشكالها يجب أن تستمر بجميع جوانبها.

فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية

تقام فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.