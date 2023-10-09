مؤرخون: النصر عكَس عبقرية التخطيط ودهاء التنفيذ

فى احتفال بيت العائلة بذكرى أكتوبر

بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر، أقامت لجنة الشباب المركزية للمجلس التنفيذى لبيت العائلة المصرية لقاء بعنوان «أكتوبر ٧٣.. خمسون عامًا من العزة والكرامة» ببيت السنارى، بحضور الدكتور مسعد عويس رئيس اللجنة، وجناب القس إرميا مكرم مقرر اللجنة.

قدم القس إرميا مكرم مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، شهادته عن حرب أكتوبر المجيدة وكيف صمد الشعب المصرى فى مواجهة العدو، واستطاع تحقيق الانتصار الذى أبهر العالم كله.

وأدار الندوة الدكتور يوسف الوردانى مساعد وزير الشباب والرياضة السابق وعضو لجنة الشباب، الذى أكد فى بداية كلمته أهمية الاحتفال بالمناسبات الوطنية، واستخلاص الدروس والعبر منها، مشيرًا إلى أن أهم دروس نصر أكتوبر المجيدة تتمثل فى قدرة المصريين فى جميع الأوقات على مواجهة التحديات ومواجهة حملات التشكيك التى تهدف إلى إضعاف الروح الوطنية وثبط الإرادة المصرية سواء من الداخل أو الخارج.

كما شارك فى اللقاء كل من الدكتور خلف الميرى أستاذ التاريخ جامعة عين شمس، الدكتور طارق منصور المؤرخ والأديب ومقرر لجنة الإعلام ببيت العائلة، والفنان طارق الدسوقى، الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبدالحميد عضو لجنة الشباب بيت العائلة.

من جانبه أكد الدكتور خلف الميرى على عبقرية التخطيط ودهاء التنفيذ لحرب أكتوبر، وهو ما اتضح فى التخطيط العلمى المنظم بغرض مواجهة آثار الهزيمة، وفى خطة الخداع الاستراتيجى التى نفذها الرئيس السادات بمعاونة كافة جهات ومؤسسات الدولة، وفى إدارة مرحلة السلام بعد الحرب مفندا الادعاءات الإسرائيلية حول نتيجة المعركة.

وعن بطولات الجيش المصرى فى نصر أكتوبر، أكد المؤرخ والأديب الدكتور طارق منصور مقرر لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية، على تحقيق الجيش المصرى المعجزة فى ٧٣، وأن ما يدعيه بعض المغرضين فى الداخل والخارج للنيل من إنجازات جيشنا العظيم محض افتراء وأجندة خارجية، وصحح بعض المفاهيم الخاطئة عن وقائع المعارك، وقدرة الجيش فى مقاومة العدو فى مدن القناة وثغرة الدفرسوار.

وألقى الفنان طارق الدسوقى، الضوء على الظروف التى عاشها الشعب المصرى إبان نكسة ٦٧، مشيدا بدور الشعب وتلاحمه مع الجيش، حتى أحرز انتصار أكتوبر ٧٣، كما أكد على قوة وعزيمة المقاتل المصرى، مشيرا إلى وجود قصور درامى وسينمائى فى تخليد ذكرى انتصار أكتوبر ٧٣، وأن ما أنتج من أفلام عن الحرب ليس على مستوى عظمة الحدث، على عكس الأغنية الوطنية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ناهد عبدالحميد، تطور الأغنية الوطنية فى مصر بالنقد والتحليل، منذ سيد درويش ومحمد عبدالوهاب كملحنين، وعبدالحليم حافظ وشريفة فاضل وشهرزاد وغيرهم كمطربين، وسلطت الضوء على عبدالحليم حافظ وأغانيه الوطنية بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ مرورا بما قدمه على أثر نكسة ٦٧ بالتعاون مع الشاعر عبدالرحمن الأبنودى والموسيقار بليغ حمدى.