جهاز شئون البيئة يشن حملات مفاجئة على 54 مكمورة فحم بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً ومواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.

وفى سياق متصل أكد الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شئون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية، أنه تنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1 - 8 - 2023 وحتى 30 - 11- 2023، تم تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس والوحدة المحلية بالزوامل للتفتيش على عدد (54) مكمورة فحم على طريق الزوامل بمركز بلبيس للتأكد من توقفها عن العمل ،واسفرت الحملة عن ضبط عدد (2) مكمورة تقوم بالحرق ، فتم الاستعانة بالحماية المدنية لإطفائهما وتم ازالتهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تابع الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، خلال شهر أغسطس الماضي، بشن عدة حملات رقابية على المحال التجارية والمصانع والأسواق بمراكز ومدن المحافظة، بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية و مديريتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية بشئون البيئة، وأسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي:

تم تحرير محضر ضد سوبر ماركت ا . ل لبيع المواد الغذائية وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 1 کرتونة مواد غذائية بعدد 117 قطعة مواد غذائية متنوعة.

· تحرير محضر ضد مصنع ا .خ لصناعة الأعلاف، وذلك لحيازته سلع مجهول المصدر، وتم التحفظ على عدد 75 كجم.

· تحرير محضر ضد محل ا .س لبيع الأعلاف وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ( 320 ) شيكارة خليط زوائد زنة الشيكارة 40 كجم.

· تحرير محضر ضد ماركت ا . ب لحيازته 50 علبة سجائر مجهولة المصدر.

· تحرير محضر ضد سوبر ماركت لحيازته 60 علبة سجائر مجهولة المصدر.

· تحرير محضر ضد محل و. م لبيعه بذور ومخصبات زراعية.

· تحرير محضر ضد محل ا .غ للدهانات لعدم إعطاء فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد محل ع .ا لتجارة الأعلاف لعدم إعطاء فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد محل ي .ا لتجارة الأدوات الكهربائية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا. د لبيع الأجهزة الكهربائية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا .خ لبيع زيوت السيارات، لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد معرض ا .هـ لبيع الأجهزة الكهربائية، لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا. ن لتجارة الأعلاف، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا .ن لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل هـ . ت للأدوات المنزلية لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد ا .ح لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد سوبر ماركت م .م .ح لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد م. ق لتجارة الأدوات المنزلية لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد أ .خ لتجارة الأدوات الصحيه لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد م .أ للادوات المنزلية لعدم اصدار فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد ا .ع للادوات الصحية لعدم اصدار فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد محل ا . م للتليفونات لعدم اصدار فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد محل م . ف لتجارة المواد الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا .هـ لبيع المواد الغذائية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا .م لبيع اطارات السيارات والبطاريات لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا . ب لتجارة الحدايد و البويات لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة التموينية..

تم تحرير محضر ضد صاحب هايبر ا .س. س، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 20 باكتة عصير في 27 عبوة.

تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ا .ف، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 20 باكتة سكر ابيض في 10 أكياس.

تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم م .ف .ع، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 10 كراتين مكرونة في 20 كيس.

تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ع. ا .م لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 75 قاروصة سجائر باجمالي 750 علبة

تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الأعلاف باسم م .م .م، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 20 شيكارة علف مواشى في 70كجم.

تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الأعلاف باسم ا .ع .ع، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 20 شيكارة خليط زوائد (ردة) في 10 كجم.

تم تحرير محضر صاحب محل لبيع مستلزمات الدهانات ضد صاحب ا .ع .م، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 30 شيكارة جبس في 30كجم.

تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع ك .ف للصناعات الغذائية والمكملات الغذائية، وذلك لحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ علي عدد 210 شرنك بكل شرنك 20 عبوة زنة الواحدة 200 ملل من نكتار مانجو.

تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت أ .ل، وذلك لحيازة سلع منتهية الصلاحية و سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ علي عصير وبسكوت وسجائر.

تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن منظفات ومستحضرات تجميل باسم ح .ر. ف، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 100 كرتونة صابون.

تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم م. هـ . ر، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 20 قاروصة سجائر.

تحرير محضر ضد ش ع غ صاحب محل حبوب وأعلاف لحيازتة وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على عدد 25 شيكارة خليط زوائد × 40 كجم.

تحرير محضر ضد ا ع م صاحب سوبر ماركت لحيازتة وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر، و تم التحفظ على 20 شيكارة ردة ×110 كجم.

تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ج م ج لحيازتة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 10 قاروصة سجائر.

تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ا ع ا لحيازتة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 25 كرتونة خل × 12 عبوة

تحرير محضر ضد صاحب هايبر ماركت باسم ع م م وذلك حيازتة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 37 لفه لانشون بقرى.

تحرير محضر ضد صاحب محطة بنزين باسم م ح ع لحيازتة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 28 جركن صابون معطر.

تحرير محضر ضد صاحب محل اقمشة باسم م ا ع ا لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 3 توب قماش بوليستر في طول 80 متر.

تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم م ع ع لحيازتة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 2 قاروصة سجائر ×10 علب.

تحرير محضر ضد صاحب مصنع حلويات باسم ع ا ا لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 5 شكائر سكر ابيض × 50 كجم.

تحرير محضر ضد صاحب محل منتجات ورقية باسم م ر م لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عند 50 باكتة مناديل ورقية × 18 عبوة .

تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع زيت الطعام باسم ع ك ا لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 50 كرتونة زيت طعام فى 12 عبوة × 600 ملي.

تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ن م ن لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 20 كرتونة زيت طعام × 12 عبوة.

تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم م م ا لحيازة عدد 2 قاروصة سجائر × 10 علب.

تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد بناء باسم م ا ح د وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 100 شيكارة اسمنت × 50كجم.

ويأتي ذلك بناءاً علي تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.