الصحة العالمية تتوج مصر بالمستوى الذهبي.. جهود الدولة للقضاء على فيروس سي

صحة المصريين، هدف سعت إليه الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، لذا دشنت الدولة عدد من المبادرات الصحية والتي تأتي على رأسها 100 مليون صحة للقضاء على الأمراض المزمنة وغير السارية والاهتمام بصحة المرأة والأطفال، وكان القضاء على فيروس سي أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية لدعم صحة المواطن.

انطلقت مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي في سبتمبر 2018، وبعد 5 سنوات من إعلانها حققت أهدافها بشهادة منظمة الصحة العالمية التي تتوج مصر اليوم وتُعلنها خالية تمامًا من فيروسي C، وبلوغ مصر للمستوى الذهبي.

بذلت الدولة المصرية جهودًا ضخمة للقضاء على فيروس سي، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، تلك المساعي التي قامت بها مصر في هذا الملف.

جهود مصر للقضاء على فيروس سي

فحصهم 63 مليون مواطن.

- تم تشخيصهم 5 ملايين إصابة بفيروس سي.

- تم علاج 4.5 مليون حالة من فيروس سي.

تم علاج 60 ألف حالة من سرطان الكبد.

تم الكشف على 120 حالة مصابة بالتليف الكبدى.

تم علاج 5 آلاف حالة في 67 مركزًا من سرطان الكبد.

وبالتالي نجحت مصر في التحول من الدول الأعلى في معدلات الإصابة بفيروس سي على مستوى العالم، إلى خلوها تمامًا من فيروس C.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مدير عام منظمة الصحة العالمية، "تيدروس أدهانوم"، وتسلم منه شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس C في مصر.

وتقدم أدهانوم، بالتهنئة لمصر لحصولها كأول دولة في العالم على تلك الشهادة، بعد تحقيقها، في زمن قياسي قصة نجاح عالمية يحتذى بها، في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سي" إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.