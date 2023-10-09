مياه اسيوط .. خطة توعوية أهمية قطرة الماء بالمدارس

وجه المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة تعليماته للفريق التوعوي والمشاركة المجتمعية بضرورة الامتثال لنهج الخطة التوعوية على مدار العام الدراسي مع الوضع فى الاعتبار الندوات المزمع قيامها بالمدارس على مستوى المحافظة ودور العبادة من مساجد وكنائس بالتنسيق مع أئمة المساجد والقساوسة.

واستعد الفريق التوعوى وفريق المشاركة المجتمعية بكامل طاقاتهم للمشاركة فى الندوات والأنشطة الترفيهية المقرر إقامتها بالمدارس من العروض المسرحية ومسرح العرايس والالعاب التعليمية الترفيهية وألعاب الرسم والتلوين فضلا عن تجهيز الهدايا والبرشورات التوعوية والتصميمات المعبرة عن أهمية قطرة الماء.

بالإضافة إلى تجهيز سيارة خدمة العملاء التى تعد محاكاة لكيفية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه ليتمكن الطلاب من نقل ذلك لأسرهم فيكونوا سفراء صغار للمياه فى مجتمعهم الصغير، فيجني المجتمع الأكبر ثمر ذلك الوعى المائي على مدار الأيام والأجيال المتعاقبة.

مياه أسيوط .. خطة توعوية محكمة بمستهدف 90 مدرسة

مياه أسيوط .. خطة توعوية محكمة بمستهدف 90 مدرسة