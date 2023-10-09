الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة بذكري انتصارات اكتوبر بمركز المحلة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أكد اللواء عمرو فكري رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى أن وحدة حقوق الإنسان و تكافؤ الفرص و حماية الطفل نظمت اليوم ندوة بعنوان ( الاحتفالات بذكرى حرب السادس من اكتوبر ) و التى حاضر فيها اللواء رضا السرجاني مدير ادارة المهمات سابقا بالقوات المسلحة و اللواء اشرف ابو السعود مدير أمن الغربية سابقا و الشيخ عبد العال خليف مدير أوقاف ثان المحلة و الشيخ محمود طايل مدير أوقاف أول المحلة و القمص اسطفانوس صبحي نائبا عن نيافة الأنبا اغناطيوس أسقف المحلة و الأستاذ محمد محمد راضي مدير ادارة التضامن الاجتماعي مركز المحلة و الأستاذ سامي خليل مراسل جريدة الأسبوع لمحافظة الغربية.

و قد تناولت الندوة الحديث عن إعجاز حرب اكتوبر  و انتصار الجيش المصرى بالإرادة و العزيمة من أجل استرداد أرضه و كرامته و إلتحام الشعب المصرى بجميع فئاته خلف جيشه العظيم كان سبب فى الانتصار فى معركة الصمود.
 
يذكر أنه قد شارك فى الندوة منى أبو زيد عضو مجلس أمناء مدرسة المحلة التجارية و الدكتورة منال طلعت عبد العزيز رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية ادارة شرق المحلة و ماهر الغويط مدير الخدمة العامة مركز المحلة الكبرى و مصطفى رزيق ادارة العلاقات العامة مركز المحلة و  ازهار بكر  و  رشا فياض و ابراهيم رضوان ومحمد شحاته مسئولى وحدة حماية الطفل و وحدة تكافؤ الفرص و وحدة حقوق الانسان و عدد من طالبات الخدمة العامة و الرائدات الريفيات و عدد من موظفي مجلس مدينة المحلة.

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