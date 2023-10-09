ندوة بذكري انتصارات اكتوبر بمركز المحلة

أكد اللواء عمرو فكري رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى أن وحدة حقوق الإنسان و تكافؤ الفرص و حماية الطفل نظمت اليوم ندوة بعنوان ( الاحتفالات بذكرى حرب السادس من اكتوبر ) و التى حاضر فيها اللواء رضا السرجاني مدير ادارة المهمات سابقا بالقوات المسلحة و اللواء اشرف ابو السعود مدير أمن الغربية سابقا و الشيخ عبد العال خليف مدير أوقاف ثان المحلة و الشيخ محمود طايل مدير أوقاف أول المحلة و القمص اسطفانوس صبحي نائبا عن نيافة الأنبا اغناطيوس أسقف المحلة و الأستاذ محمد محمد راضي مدير ادارة التضامن الاجتماعي مركز المحلة و الأستاذ سامي خليل مراسل جريدة الأسبوع لمحافظة الغربية.

و قد تناولت الندوة الحديث عن إعجاز حرب اكتوبر و انتصار الجيش المصرى بالإرادة و العزيمة من أجل استرداد أرضه و كرامته و إلتحام الشعب المصرى بجميع فئاته خلف جيشه العظيم كان سبب فى الانتصار فى معركة الصمود.



يذكر أنه قد شارك فى الندوة منى أبو زيد عضو مجلس أمناء مدرسة المحلة التجارية و الدكتورة منال طلعت عبد العزيز رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية ادارة شرق المحلة و ماهر الغويط مدير الخدمة العامة مركز المحلة الكبرى و مصطفى رزيق ادارة العلاقات العامة مركز المحلة و ازهار بكر و رشا فياض و ابراهيم رضوان ومحمد شحاته مسئولى وحدة حماية الطفل و وحدة تكافؤ الفرص و وحدة حقوق الانسان و عدد من طالبات الخدمة العامة و الرائدات الريفيات و عدد من موظفي مجلس مدينة المحلة.