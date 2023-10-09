نقابة الممثلين تحيل لقاء سويدان وميدو عادل لمجلس التأديب

قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، إحالة الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، إلى مجلس التأديب، وذلك بعد الأزمة التي حدثت بينهما خلال عرض سيد درويش على خشبة المسرح.

وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية، كالتالي :-



- قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من لقاء يحيى مصطفى سويدان ومحمد عادل عبد المنعم حسن، إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما.

- التنبيه المشددا على العضو لقاء يحيى مصطفى سويدان والعضو محمد عادل عبد المنعم حسن بعدم الإدلاء بأية معلومات أو آراء خاصة بالمشكلة لأى من وسائل التواصل الإجتماعى والقنوات وخلافه لحين انتهاء مجلس التأديب.

- وتطبيقا لنص المادة رقم (57) من قانون رقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على (ألا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه) لذا وجب التنبيه عليهما بعدم اللجوء لاتخاذ أية إجراءات قانونية لحين انتهاء مجلس التأديب.