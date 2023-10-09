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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

خالد الصاوي بطلاً لفيلم "البحر الأسود".. صور

خالد الصاوي
خالد الصاوي

يواصل النجم خالد الصاوي، تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد البحر الأسود، والذي بدأ تصويره منذ أيام قليلة في سرية تامة بصحبة المخرج علاء الدين مصطفى؛ علي أن يتم الانتهاء من التصوير بشكل فعلي نهاية العام الجاري 2023.

وكشف المخرج علاء الدين مصطفي، في تصريحات صحفية، أن تصوير الفيلم يتم بشكل مستمر بين بطل العمل النجم خالد الصاوي وكل الابطال المشاركين علي أن يتم إعلان اسم نجمة كبيرة خلال أيام قليلة لتلحق بأيام التصوير.

وقال علاء الدين مصطفي، أنه يقوم بإخراج العمل وتأليفه، مؤكداً أنه سوف يكشف عن تفاصيل وقصة الفيلم بالكامل فور الانتهاء من التصوير؛ مشيرا إلي أن العمل سيكون مفاجأة للجميع؛ ومضيفا أن الفيلم يشارك في بطولته كل من ثراء جبيل وحمزة العيلي ويوسف عمر ومحمد الجداوي وكريم علي.

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