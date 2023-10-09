سقوط أمطار خفيفة وتراجع درجات الحرارة بالإسماعيلية

تساقطت أمطار رعدية خفيفة على مناطق متفرقة اليوم من محافظة الإسماعيلية في ساعات ما بعد منتصف الليل وتشهد الأجواء مع ساعات الصباح الأولى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط في أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30: 40 % تقريبًا

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة لليوم الاثنين العظمى ٣١° والصغرى ٢٠° درجة مئوية

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة رفع حالة استعداد عناصر الطوارئ للحالة الزائدة تزامنًا مع تغيرات حالة الطقس ومتابعة الأجواء على مدار الساعة.

وانتظمت حركة المرور والمارة في الميادين والشوارع الرئيسية مع ساعات الصباح الأولى وعلى الطرق السريعة والرئيسية المؤدية للمحافظات المختلفة .فيما شهدت حركة المرور تكدسًا في أماكن تجمعات المدارس وجامعة قناة السويس تزامنا مع انتظام الدراسة لكافة الفرق الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة.

وتواصل حركة الصيد بقناة السويس والبحيرات المرة وبحيرة التمساح نشاطها دون توقف.