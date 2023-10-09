حالة الطقس في الوادي الجديد أجواء صافية غالبًا العظمى 36 درجة مئوية

تشهد محافظة الوادي الجديد اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 أجواء صافية غالبًا. درجة الحرارة العظمى المتوقعة تبلغ 36 درجة مئوية، في حين تكون الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية. تهب رياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 24 إلى 40 كم/ساعة.

توضح القراءة لجودة الهواء أنها غير صحية. وتشير القراءة المعتدلة لمؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى إلى وجود مستوى معتدل من هذه الأشعة. هناك احتمالية هبوب هبات تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة.

نسبة الرطوبة في المنطقة ستتراوح بين 24٪ إلى 54٪. ومعدل تكثف بلغ 12 درجة مئوية. تكون نسبة الغطاء السحابي 1٪ وتكون الرؤية جيدة بمدى يبلغ 16 كم.

أما أقصى ارتفاع متوقع للسحب في هذا اليوم، فسيكون حوالي 9100 متر.