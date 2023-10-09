الأيتام ومصروفات الدراسة

«منال محمد الشافعي» أرملة توفى زوجها منذ عدة أشهر، رحل الزوج وترك خلفه الأبناء فى مراحل التعليم المختلفة، الابنة «رنا» 19 عاماً فى الصف الأول الجامعى، و«إسلام» 18 سنة طالب فى الصف الثانى الثانوى، والأم مريضة بانزلاق غضروفى وتحتاج لعلاج شهرى مستمر، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، تبحث الأم عن مساعدة تعينها على مصروفات الطعام والملبس وتعليم الأبناء، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.

كان الزوج عاملاً باليومية، ولم يترك لهم ما يساهم فى نفقات المعيشة اليومية، وتناشد الأم أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أطفالها الأيتام من الضياع وسط دوامة الحياة بعد وفاة العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة للأبناء ومصروفات الدراسة.