الأحد 08 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شاهد.. فلسطينيون يتفقدون حطام مسجد قصفه الاحتلال

فلسطينيون يتفقدون
فلسطينيون يتفقدون المسجد

 خرج فلسطينيون من بينهم أطفال اليوم الأحد لتفقد آثار هدم مسجد في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

 وكثفت إسرائيل من ضرباتها على القطاع إثر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية.

 سقوط 370 قتيلًا ونحو 2200 جريح في غزة

 وخلف القتال مع حركة حماس والذي بدأ أمس السبت نحو ألف قتيل لدى الجانبين، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط 370 قتيلًا ونحو 2200 جريح في غزة.

  أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 370 شهيدًا بينهم 20 طفلًا ونحو 2200 جريح.

 وأعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 600 قتيل وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

 فيما كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، السبت، عن مقتل قائد لواء ناحل يوناتان شتاينبرج، وذلك خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

 وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، إن اليوم هو يوم أسود معربًا عن استعداده للثأر لهذا اليوم، مضيفًا فى حديث له: "سنضرب مواقع الفصائل الفلسطينية حتى النهاية"، بحسب سكاى نيوز.

 ودعا نتنياهو مواطني غزو الخروج من القطاع لأن الجيش الإسرائيلى سيضرب بكل قوة، وحذر نتنياهو حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ووجه لهم رسالة " أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن".

 وأكد نتنياهو "نحن نواجه هذه المعركة معًا هذه الحرب ستستغرق وقتًا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر".كما وجه نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكى جو بايدن على تصريحاته القوية والواضحة.

 

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