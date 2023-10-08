الأحد 08 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يفوز على إنبي في دوري نايل

بيراميدز ضد إنبي
بيراميدز ضد إنبي

 حقق بيراميدز الفوز على نظيره إنبي بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري نايل.

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تفاصيل إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز

 وسجل فيستون ماييلي هدف بيراميدز الوحيد في الشوط الأول عن طريق ضربة قوية بالرأس في الدقيقة 13، في شوط سيطر فيه أصحاب الأرض على الاستحواذ والهجمات.

 جاء هدف ماييلي من جملة فنية رائعة وعرضية ولا أروع من اللاعب محمد حمدي، الظهير الأيسر لفريق بيراميدز، ويقابلها فيستون ماييلي برأسية قوية للغاية من على نقطة الجزاء ويسكنها شباك مرمى إنبي.

 ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز بيراميدز على نظيره إنبي بهدف  دون رد.

 بهذه نتيجة المباراة رفع بيراميدز من رصيده عند النقطة 7 محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، وفيما توقف رصيد إنبي عند المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.

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