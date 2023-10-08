تسليم 40 مشروعًا للأسر الأكثر احتياجًا بسمالوط

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بتسليم 40 مشروعًا لتربية الماعز للأسر الأكثر احتياجًا بسمالوط، وذلك استكمالًا لتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع فرصة بمحافظة المنيا، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبتوجيهات ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا.

نفذت جمعية الحق والحياة للتنمية في سمالوط بقرية الروبي مشروع فرصة للتمكين الاقتصادي، حيث تم توزيع 40 مشروع تربية ماعز على 40 مستفيدًا من أبناء القرية من مستفيدي تكافل وكرامة، وتخصيص 4 رؤوس ماعز عشر لكل مستفيد، بالإضافة إلى توفير 225 كيلوجرامًا من الأعلاف وزجاجة فيتامينات.

وقامت مديرية الطب البيطري، بإعطائهم التحصينات اللازمة للماعز وتأمينهم، وحصل المستفيدون على دورة تدريبية لمدة يومين لتعلم كيفية العناية بالمشروع، وتم تسليم الماعز في مركز شباب قرية الروبي بسمالوط.

وحضر التسليم أعضاء مجلس إدارة جمعية الحق والحياة، بالإضافة إلى الرائدات الريفيات ومريم أبادير، وأماني تامر، مديرة إدارة مركز سمالوط، ومي صابر، منسقة نقل الأصول في برنامج فرصة، وإيمان صلاح الدين، ممثلة البنك الدولي، كما تم اليوم تسليم الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى لمشروعات جمعية سنابل الخير للتنمية.

كما تم تسليم عدد 13 ماكينة خياطة حديثة، بالإضافة إلى الأقمشة والكلف، لـ13 مستفيدة في مقر الجمعية بكدوان، وذلك بحضور محمد سيف، مدير المشروع، ورئيس وحدة ماقوسة.