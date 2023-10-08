عمرو دياب وحماقي في سباق أغاني خريف 2023

يواصل كلًا من الهضبة عمرو دياب والميجا ستار محمد حماقي في إصداراتهم الغنائية لعام 2023، بأغاني جديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

بدايةً من عمرو دياب الذي يستعد لطرح أغنية “ألمعنويات مرتفعة” بعد غدٍ الثلاثاء، عبر المنصة الموسيقية الشهير “أنغامي”.

أغنية "المعنويات مرتفعة" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ عمرو دياب من خلال “والله أبدًا”، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي لـ عادل حقي، وحملت الأغنية مفاجأة غير متوقعة لجمهور عمرو دياب والتي يقدمها للمرة الأولى خلال مسيرته الغنائية التاريخية، وهي الغناء بالفصحى من أشعار الأندلسي ابن زيدون.

عمرو دياب تراك "ياليل" وأغنية "خلص على قلبي":

وطرح عمرو دياب حديثًا تراك "ياليل" الذي جمعه للمرة الأولى مع نجله عبدالله، والذي تصدَّر المشهد الغنائي خلال الفترة الماضية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.

بجانب أغنية خلص على قلبي، التي حققتْ نسبة استماع عالية عبر منصة أنغامي الشهيرة، وتقول كلماتها: "قربك يتاخد دوا من غير ما أسأل دكتور

غيرك عندي ولا الهوا لا هلف معاك ولا أدور

أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم

جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور

خلص على قلبي كمان خلص ده الدلع اللي بيجي يخلص

أعلى لي كمان علي العالي يا جايب من الآخر ومخلص

يا معلي في نفسيتي ومخلي مزاجي تمام

أنا طول ما أنت في دنيتي رايق ١٠٠ سنة قدام

واللي زمان أنا شفتهم عجبوني وعجبتهم

جيت أنت وزعلتهم يالا أهي كانت أيام.

أما محمد حماقي فيستعد لطرح ألبومه الغنائي كاملًا في الأيام الشتوية القادمة، بعد ما لحق بالموسم الصيفي من خلال الأغاني الست التي طرحها عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية وحققوا ملايين المشاهدات.

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد امال انا ليه مش شايف حد ”.