شاهد.. رأسية ماييلي الصاروخية تمنح بيراميدز التفوق على إنبي بالشوط الأول

نجح نادي بيراميدز في فرض التقدم على نظيره إنبي بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد 30 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والذي شهد تسجيل هدف رائع من اللاعب فيستون ماييلي.

شاهد ماييلي يسجل صاروخيه بالرأس لـ بيراميدز في إنبي

وسجل فيستون ماييلي هدف بيراميدز الوحيد في الشوط الاول عن طريق ضربة قوية بالرأس في الدقيقة 13، في شوط سيطر فيه أصحاب الأرض على الاستحواذ والهجمات.

جاء هدف ماييلي من جملة فنية رائعة وعرضية ولا أروع من اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز، ويقابلها فيستون ماييلي برأسية قوية للغاية من على نقطة الجزاء ويسكنها شباك مرمى إنبي.

فيديو هدف ماييلي في إنبي