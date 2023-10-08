الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الصحة يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي

وزير الصحة ومدير
وزير الصحة ومدير منظمة الصحة العالمية

 استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بمطار القاهرة الدولي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

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  جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

 

 أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أعرب عن ترحيبه بزيارة الدكتور تيدروس أدهانوم لمصر، لحضور في فعاليات الدورة الـ 70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية.

 

 وتابع «عبدالغفار» أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة الإقليمية فعالياتها غدًا الإثنين، وتستمر حتى 12 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور وزراء الصحة، ومسئولي الدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط، وكذلك ممثلي المنظمات العالمية والإقليمية.
 

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وزير الصحة يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي
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وزير الصحة يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي
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وزير الصحة يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي
Image
وزير الصحة يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي

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