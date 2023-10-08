أصالة تواصل حفلاتها الجماهيرية في السعودية

تستمر الفنانة أصالة في لياليها الغنائية بالسعودية، حيث تلتقي جمهورها في أمسية جديدة، ضمن موسم الحفلات الشتوية هناك، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

ومن المقرر أن يقام حفل أصالة الجديد في الـ 13 من أكتوبر، في مدينة القصيم بالصالة الرياضية

ألبوم أصالة الجديد لحقت نفسي

انت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 7 أغاني بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.

قُدمت الأغاني بالكامل بطريقة الفيديو كليب التي لائمت قصة أغاني الألبوم التي تنوعت موضوعاتها بين الرومانسي والدرامي والأغاني الراقصة.

كانت قد قدمت أصالة حديثًا ديو"الحب الأبدي" مع الفنان ماجد المهندس، الذي حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة لأسابيع طويلة، وتقول كلمات الأغنية “انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه اول مره اعيشه هالاحساس عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير”.