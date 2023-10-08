كاظم الساهر| الملامح الأولى لألبومه الجديد في خريف 2023

بعد أعوام من الانتظار، يعود القيصر كاظم الساهر لمسامع جمهوره بألبوم غنائي جديد، وذلك ضمن الإصدارات العربية الجديدة لعام 2023، لكبار رموز الغناء العربي.

عدد أغاني ألبوم كاظم الساهر الجديد وفريق عمله

ومن المقرر أن يضم الألبوم الجديد 12 أغنية من أشعار الراحلين نزار قباني وكريم العراقي، بجانب بعض من كلمات كاظم الساهر، وبمشاركة “ياسر البيلي، دارين شبير، داوود الغنام، خليل عيلبوني، وآخرون”.

موعد طرح ألبوم كاظم الساهر 2023

وكان قد صرح الموسيقار اللبناني ميشال فاضل في تصريحات صحفية سابقة أن الألبوم سيتم طرحه في نوفمبر المقبل، بجانب تصوير بعض الأغنيات بطريقة الفيديو كليب.

كاظم الساهر في مهرجان الغناء بالفصحى 2023

وفي سياقٍ آخر يحيي كاظم الساهر حفلًا غنائيًا في السعودية، ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى في الـ 13 من أكتوبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم في رياض بوليفارد سيتي.

برنامج مهرجان"الغناء بالفصحى"

يهدف المهرجان إلى في دعم اللغة العربية ونشرها، ويستهدف محبي الموسيقى الأصيلة بشكلٍ عام، واللغة العربية الفصحى خاصةً.

يشارك في المهرجان قامات فنية كبيرة على رأسهم القيصر كاظم الساهر، والفنان القدير لطفي بوشناق، بجانب الفنانة جاهدة وهبة.

ضع المهرجان اللغة العربية في قوالب فنية متميزة ومختلفة، بهدف نشر الفصحى بشكلٍ لاينسى، على مدار يومي "الغناء بالفصحى".

ومن المقرر أن الحفلات ستبدأ في التاسعة مساء حتى الثانية عشرة صباحا، فيما أسعار التذاكر تبدأ من 150 ريالاً.

يأتي المهرجان استمرارًا لأنشطة المملكة الفنية والثقافية المنتشرة في عدد من مدنها، بجانب موسم الرياض وموسم

جدة الغناء، وأخيراً بموسم احتفالات عيد الفطر المبارك الذي ضم عدد كبير من نجوم الغناء في العالم العربي.