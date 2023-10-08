قبل سن الأربعين.. 5 فحوصات طبية ضرورية للاطمئنان على صحتك

في حين أن الفحص الصحي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 74 يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية، إلا أن هناك فحوصات أخرى يجب إكمالها قبل هذا العمر.

سرطان الجلد:

تقول الطبيبة العامة تاتيانا زاخاروفا لـ MedicForum: "يعد سرطان الجلد حاليًا أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويستمر عدد الحالات في النمو".

مع ازدياد عدد الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج في سن مبكرة هذه الأيام، من المهم مراقبة التغيرات التي تطرأ على بشرتك.

التشخيص المبكر هو المفتاح، وتشرح زاخاروفا: "يجب عليك البحث عن أي مناطق تغير لونها أو ملمسها، وتراقب عن كثب أي تغييرات في الشامات"

يجب على أي شخص يشهد تغيرات في الجلد أن "يراجع الطبيب في أقرب وقت ممكن" حتى يمكن أخذ خزعة إذا لزم الأمر.

مستويات الحديد وفقر الدم:

أوصت الطبيبة الشباب بإجراء فحص الدم للحديد، والذي يمكن من خلاله الكشف عن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. إذا تركت الحالة دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى التعب وضيق التنفس وشحوب الجلد، فضلًا عن المضاعفات.

وقد تصاب بفقر الدم إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد أو إذا كنت تتناول المنشطات أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الأيبوبروفين بانتظام.

مستوى الكوليسترول:

يُنصح أيضًا بفحص مستويات الكوليسترول لديك أثناء سحب الدم، ويمكن لبعض عوامل نمط الحياة أن تزيد من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول، مثل تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والتدخين.

ووفقًا للطبية يعاني أكثر من اثنين من كل خمسة أشخاص من ارتفاع نسبة الكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يجب على الأشخاص الذين يجدون أنهم يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم التقليل من تناول الكحول والتوقف عن التدخين وممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

الفيتامينات و المعادن:

يجب إجراء فحص دم غذائي للتأكد من أن نظامك الغذائي يوفر جميع الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها.

وليس من السهل دائمًا تناول طعام صحي إذا كان لديك جدول أعمال مزدحم أو تحاول الالتزام بميزانية محدودة، وهناك أيضًا بعض عادات الأكل التي قد تزيد من خطر نقص الفيتامينات: على سبيل المثال، كونك نباتيًا قد يزيد من فرص الإصابة بنقص فيتامين ب 12 أو فيتامين د.

فحص ضغط الدم:

فحص ضغط الدم لن يضر ويعاني عدد كبير من الناس من ضغط الدم غير المشخص.

خمسة فحوصات صحية:

سرطان الجلد

فحص الدم للحديد

الكولسترول

فحص الدم للتغذية

الضغط الشرياني