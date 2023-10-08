بيت في القدس وإنشالله ولد مرشحين لجائزتين في جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ

ضمن فعاليات النسخة الـ 16 من جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادى التي تُقام في الفترة ما بين 1 إلى 4 نوفمبر ترشح فيلمي بيت في القدس للمخرج مؤيد عليان لجائزة أفضل فيلم شبابي، بينما ترشح فيلم إنشالله ولد للمخرج أمجد الرشيد لـجائزة أفضل أداء تمثيلي.



عن بيت في القدس:



تدور أحداث الفيلم حول ريبيكا التي تنتقل من لندن لتعيش مع والدها في القدس، على أمل أن تساعدها البداية الجديدة على التعافي من صدمة وفاة والدتها.

تنطلق ريبيكا في رحلة غامضة لاستكشاف خبايا منزل جدها، وتغوص في أعماق أسراره والجانب السحري من مدينة القدس.



بيت في القدس من بطولة جوني هاريس، مكرم خوري، سعاد فارس، مايلي لوك، وشهرزاد مخول فارل.



مؤخرًا أُعلن عن مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، كما عرض في عدة مهرجانات دولية أخرى ومنها مهرجان سياتل السينمائي الدولي، ومهرجان غالواي السينمائي الدولي، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في بوسطن، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في أستراليا، ومهرجان أثينا للفيلم الفلسطيني، ومهرجان موسترا فالنسيا للفيلم المتوسطي، ومهرجان العالم العربي السينمائي، ومهرجان سيول الدولي لأفلام الأطفال.



عن إنشالله ولد:



إنشالله ولد يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.



الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة وإنتاج The Imaginarium films (رولا ناصر وأسيل أبو عياش) بمشاركة بيت الشوارب (يوسف عبد النبي) وجورج فيلمز (نيكولا لوبرتر ورافايل آلكساندر) والمنتجين المشاركين علاء كركوتي وماهر دياب وشاهيناز العقاد.



وكان الفيلم مؤخرًا قد حصل على جائزة أفضل ممثلة ولجنة التحكيم الخاصة في مهرجان روتردام للفيلم العربي، وجائزة لجنة تحكيم المرأة ، جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان Paysages de Cinéastes في فرنسا، كما سبق وحقق علامة فارقة في تاريخ السينما الأردنية إذ فاز بجائزتين في مهرجان كان السينمائي وهما جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل أثناء مشاركته في قسم أسبوع النقاد حيث سجل أول مشاركة لفيلم روائي طويل أردني في المهرجان العريق.

وشارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك ومهرجان أستراليا السينمائي.

