بث مباشر يلا شوت مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري الممتاز اليوم

بث مباشر يلا شوت مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري الممتاز اليوم،مباراة الأهلى والأسماعيلي.. يترقب جماهير النادي الأهلى اللقاء المنتظر لمواجهة الإسماعيلي، حيث سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثاني مواجهاته الرسمية في الدوري المصري الممتاز، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي – الدوري المصري الممتاز

تنطلق المواجهة بين الأهلي ضد الإسماعيلى اليوم في إطار منافسات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز. حيث تبدأ في المواعيد التالية:

توقيت السعودية ومصر 7:00م.

حسب التوقيت العالمي جرينتش 4:00pm.

الإمارات وسلطنة عمان 8:00 مساءً.

تونس والمغرب والجزائر 5:00م.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والاسماعيلي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والاسماعيلي | من هنــــا

يغيب عن الأهلى في مباراة الإسماعيلى كل من محمود كهربا بسبب الإيقاف، كما يواصل صلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولى الغياب عن المارد الأحمر بسبب الإصابة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات للحفاظ على لقب الدوري المصري، مشدداً على ضرورة تفادى إهدار الفرص السهلة أمام المرمى لتحقيق الفوز الثانى في مسابقة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، تنقل قنوات أون تايم سبورت ONTime Sports مباريات الدوري الممتاز والبطولات المحلية لكرة القدم بشكل مجاني عبر قنواتها المفتوحة 1، 2، لذا سنقدم لكم في السطور التالية تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي القادمة والإسماعيلي.

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

جاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز، بنحو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم- محمد هاني.

خط الوسط: اليو ديانج- إمام عاشور- محمد مجدي أفشه- حسين الشحات- بيرسي تاو.

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

تاريخ المواجهات بين الأهلي والاسماعيلي

خلال البحث في سجل مواجهات الفريقين المصريين ستجد العديد من اللقاءات المختلفة النتيجة. لكن بالحديث عن آخر خمس مواجهات بينهما، نجد أن الأهلي حقق الفوز في ثلاثة منها، وتعادل الفريقان في اثنتان. حيث لم ينتصر الإسماعيلي على الأهلي في تلك المباريات الخمس الأخيرة التي جمعتهما سوية على أرضية الملعب.

ختاماً، تحدثنا عن مباراة الأهلي والإسماعيلي وتعرفنا على طريقة مشاهدة المباراة المشوقة عبر الوسائل المتوفرة من مواقع وقنوات. بالإضافة لذكر موعد انطلاق هذه المواجهة القوية وتشكيلة الفريقين المتوقعة. كما ذكرنا مجريات وأهمية هذا اللقاء لكلا الفريقين، علاوةً على سجل المواجهات المباشرة بينهما.