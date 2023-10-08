جمهورية الكونغو الديمقراطية| الرئيس تشيسيكيدي يسعى لإعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة

قدم زعيم جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ترشيحه لولاية ثانية في منصبه ، لينضم إلى قائمة مزدحمة من الطامحين للرئاسة بما في ذلك المعارضة ذات الوزن الثقيل والحائز على جائزة نوبل للسلام.

ومن المقرر أن تجري الدولة المضطربة الواقعة في وسط أفريقيا، وهي دولة شاسعة وفقيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة، انتخابات برلمانية ورئاسية في 20 ديسمبر.

وقدم تشيسيكيدي، الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات عام 2018، ترشيحه رسميا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في العاصمة كينشاسا يوم السبت.

وبذلك ينضم إلى أكثر من عشرة مرشحين للمعارضة، بمن فيهم سياسيون من الوزن الثقيل وأعضاء بارزون في الإدارة السابقة، لكن المعارضة بعيدة كل البعد عن الوحدة.

وبالنظر إلى المعارضة المنقسمة، يعتقد أن الرئيس البالغ من العمر 60 عاما لديه فرصة قوية للفوز مرة أخرى.

«إنه في وضع جيد»، قال عالم السياسة الكونغولي كريستيان موليكا.

وأضاف: «إنه شاغل المنصب، ولديه موارد الدولة، ولا يزال الناس يؤمنون به وتمكن من بناء تحالفات استراتيجية».

وستحتاج المعارضة السياسية المنقسمة إلى التوحد حول مرشح واحد للحصول على فرصة لهزيمة تشيسيكيدي، وفقا لموليكا.

لكن هذا الاحتمال يبدو ضئيلا. العديد من شخصيات المعارضة التي لديها شيء يثبت أنها ألقيت قبعاتها في الحلبة.

وكان مويس كاتومبي، قطب الأعمال والحاكم السابق لمقاطعة كاتانغا آنذاك، من بين المرشحين، وكان قد منع من خوض انتخابات عام 2018.

دعا دينيس موكويغي الحائز على جائزة نوبل للسلام إلى "وحدة جميع القوى".

يقول زميله المرشح مارتن فايولو، إنه فاز في التصويت الشعبي في عام 2018 وأن تشيسيكيدي تولى الرئاسة بشكل غير شرعي.

وأدى دخول دينيس موكويجي الحائز على جائزة نوبل إلى السباق إلى تعقيد الأمور أكثر.

أعلن طبيب أمراض النساء الجراحي والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 ، لعمله مع ضحايا الاعتداء الجنسي ، ترشحه في 2 أكتوبر.

وقال دبلوماسي في كينشاسا رفض الكشف عن اسمه إن لديه "سلطة أخلاقية".

ومع ذلك، فإن موكويغي غير معروف أيضا خارج مسقط رأسه شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وينظر إليه بشكل سلبي في بعض الأوساط كمرشح مدعوم من الغرب.

ولدى إعلانه ترشحه للرئاسة هذا الشهر، قال موكويغي لأنصاره إن "وحدة جميع القوى" ضرورية لتغيير جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال موليكا، أستاذ العلوم السياسية، إن موكويغي منفتح على تشكيل تحالفات، مشيرا إلى أنه يبقى أن نرى ما إذا كانت شخصيات المعارضة الأخرى لديها نفس الرأي.

ويجادل العديد من المحللين بأنه في حالة ظهور مرشح معارض موحد، فمن المرجح أن تصل هذه الخطوة في وقت متأخر من الحملة الانتخابية.

والسبب في ذلك، وفقا لموليكا، هو أن ذلك من شأنه أن يجنب الحكومة الدخول في "وضع عدواني" لهزيمة المرشح - بوسائل عادلة أو خاطئة.

وشجب مرشحو المعارضة في الأشهر الأخيرة ما وصفوه بتضييق "الحيز الديمقراطي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

فعلى سبيل المثال، اغتيل السياسي المعارض تشيروبين أوكيندا، وهو عضو في حزب كاتومبي، في كينشاسا في يوليه، في ظل ظروف لا تزال غير واضحة.

كما سجن صحفي كونغولي بارز بتهمة نشر معلومات كاذبة عن جريمة القتل.

علاوة على ذلك، فإن معظم أحزاب المعارضة مقتنعة بأن الانتخابات ستكون مزورة.

وقال موليكا إن "العملية الانتخابية مبنية على مستوى عال من عدم الثقة" مما قد يؤدي إلى نتائج متنازع عليها.

وأضاف أن احتمال عدم الاستقرار "متفجر" بالنظر إلى خلفية انعدام الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الجماعات المسلحة ابتليت بها الكثير من شرق البلاد الغنية بالمعادن ، وهو إرث من الحروب الإقليمية التي اندلعت خلال تسعينيات القرن العشرين و أواخر القرن العشرين.

استولت إحدى هذه الجماعات، وهي حركة 23 مارس، على مساحات شاسعة من الأراضي منذ شن هجوم في أواخر عام 2021، واقتربت من مدينة غوما الشرقية.

كما يترشح اثنان من رؤساء الوزراء السابقين الذين خدموا في عهد الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا: أوغستين ماتاتا وأدولف موزيتو.

مرشح آخر هو نويل تشياني ، الذي خاض الانتخابات دون جدوى في عام 2018.

وقد دافع عن قانون مقترح من شأنه أن يقصر المناصب السياسية العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية على المواطنين المولودين لأبوين كونغوليين.

ومن المثير للجدل أن هذا من شأنه أن يستبعد مويس كاتومبي ، الذي كان والده إيطاليا.

ومن المقرر أن تنشر اللجنة الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قائمة المرشحين المؤقتين للرئاسة في 25 أكتوبر.