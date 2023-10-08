مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلى بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري..كورة لايف

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلى بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري..كورة لايف ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام الإسماعيلي. وذلك بعد أن كان الفريق منشغلًا بخوض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا ومباراة في كأس مصر.

حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على سان جورج الإثيوبي بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ثم فاز على إنبي بنتيجة 3-0 في نصف نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

تنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساءاَ بتوقيت القاهرة اليوم الأحد ، ضمن منافسات الدوري المصري ، وتشهد مباريات الأهلي والإسماعيلي دائماَ الكثير من المتعة والإثارة والتشويق .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

هذا وتذاع مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري ، إضافة لتواجد استوديو تحليلي لمباراة الإسماعيلي والأهلي .

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والاسماعيلي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والاسماعيلي | من هنــــا

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي

الحارس: محمد الشناوي.

المدافعون: علي معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر ابراهيم- محمد هاني.

ارتكاز: مروان عطية.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة- أليو ديانج.

المهاجمون: حسين الشحات- أنتوني موديست- بيرسي تاو.

التشكيلة المتوقعة لـ الإسماعيلي ضد الأهلي

يبدأ المدرب إيهاب جلال مباراته ضد الأهلي وعينه على تحقيق الانتصار الثاني لفريقه هذا الموسم. حيث قد يشارك بخطة 4-4-2 كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: إيهاب العسقلاني- محمد هاشم- محمد نصر- حمدي النقاز.

في الوسط: عبدالرحمن مجدي- عمر الساعي- محمد مخلوف- محمد عبدالسميع.

خط الهجوم: مروان حمدي- ياو أنور.