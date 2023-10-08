محمد صلاح يواصل أرقامه المميزة أمام برايتون

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي توهجه مع الريدز بالتهديف مجددا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل صلاح هدفين في شباك برايتون ألبيون بعد تأخر الريدز بهدف نظيف، قبل أن يعدل مو النتيجة إلى صالح ليفربول بهدفين لهدف.

ساهم محمد صلاح خلال 13 مباراة ضد برايتون ب14 هدفا بواقع 7 أهداف و6 تمريرات حاسمة ليكون أكثر الفرق التي ساهم "مو" تهديفيا أمامهم بالتساوي مع مانشستر يونايتد .

كما أن صلاح ساهم في تسجيل 18 هدفًا سواء بالتسجيل أو الصناعة خلال آخر 14 مباراة لـ الريدز.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 5 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما نجح في التسجيل مسبقا أمام بورنموث ووست هام يونايتد وأستون فيلا بالإضافة لصناعة أربعة أهداف.