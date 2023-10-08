تفاصيل وموعد عرض مسلسل "كامل العدد"

تنطلق أولى حلقات مسلسل "ورق التوت"، بطولة الفنان شريف سلامة والفنانة أسماء أبو اليزيد، يوم السبت الموافق 14 أكتوبر الجاري ويذاع عبر شبكة قنوات CBC.

مسلسل ورق التوت ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، أسماء جلال، ويوسف الأسدي، وسلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف، تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.

آخر أعمال الفنان شريف سلامة

يشار إلى أن الفنان شريف سلامة، خاض السباق الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل "كامل العدد"، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، رغم أنه ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة ومكون من 15 حلقة فقط.

وتدور أحداث المسلسل حول عندما يتقابل أحمد طبيب التجميل، وليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل سرعان ما يقعا في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.

وشارك في بطولة مسلسل "كامل العدد" شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ألفت إمام، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.