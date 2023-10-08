تسليم 342 رأس أغنام لـ 114 أسرة مستفيدة بمطاى

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن برنامج "فرصة" للتمكين الإقتصادي لأسر تكافل وكرامة والذى أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يُعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة المطورة للحماية الإجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا ، وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم ، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ، أن برنامج فرصة من البرامج الرائدة التي تُعلى من قيمة العمل والإنتاج وتتصدى للاتكالية، لافتاً إلى أن الهدف العام للبرنامج التأهيل لدخول سوق العمل والإنتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والإكتفاء الذاتي، وكذلك تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة ، ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، إلى جانب تقديم أنشطة تدريبية تساعد على اكتساب مهارات جديدة ، وتنمية المهارات الإنتاجية ، خاصة في المجتمعات الريفية.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية ، والحالات الإنسانية وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لها ، بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي والمؤسسات الإجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وذلك في إطار دعم التنمية الإقتصادية والحد من الفقر والدمج الفعال.

وفى ذات السياق، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا ، أنه تم توزيع 342 رأس أغنام على ١١4 أسرة مستفيدة ، بقرية منبال وتوابعها بواقع 3 رؤوس لكل مستفيد ، وذلك في حفل نظمته التضامن الإجتماعي بمطاي.

وقامت جمعية نهضة المحروسة بتسليم الأغنام بعد فحصها وتحصينها ، ووضع أرقام تأمينية عليها من قبل الإدارة البيطرية بالمركز ،وتسليمها إلى مستحقيها، وكذلك توزيع 80 كجم من الأعلاف، بالإضافة إلى أن مديرية الطب البيطرى عقدت ندوة تعريفية للمستفيدين ، عن كيفية تحقيق أعلى نسبة إنتاج في تربية الأغنام ، و التوعية بأهمية الحفاظ عليها والإلتزام بتحصينها بشكل دورى .