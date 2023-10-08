فيتو السماسرة المنفذين ضد القاعة غير الآدمية بمبنى البورصة في القرية الذكية

ثورة عارمة تسود السماسرة المنفذين للعمليات بقاعة التداول في مبني البورصة باليوم الأول للعمل في القرية الذكية.

أكد السماسرة أن القاعة التي خصصت لهم بمبنى البورصة بالقرية الذكية، غير آدمي بالمرة، وغير مطابق للمواصفات البيئة، والصحية، حيث إن المبني بدون تهوية، والمساحة ضيقة للغاية، بسبب التكدس من ممثلي الشركات.

قال السماسرة إن من ضمن المشاكل التي تواجههم أيضا عدم توافر شبكات الاتصال، للتواصل مع شركاتهم.

كما انتقد السماسرة قيام البورصة بالتواصل مع شركاتهم ، وأخطارهم أن ممثلي هذه الشركات من السماسرة يثيرون المشاكل والبلبلة، وهو الأمر الذي رفضه السماسرة المنفذين واصفين حالتهم بالذين تم دفنهم أحياء بمبني القرية الذكية.

طالب السماسرة احمد الشيخ رئيس البورصة التدخل لبحث مشاكلهم والعمل على علاجها.