بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون يلا شوت اليوم فى الدوري الإنجليزي

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون يلا شوت اليوم فى الدوري الإنجليزي ، يستعد فريق ليفربول مجددًا لخوض مباراة جديدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة ستقام المباراة على ملعب فالمر. تأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريمير ليج. وقد استمر تألق فريق توتنهام حيث نجح في تحقيق فوز صعب على لوتون تاون يوم السبت بهدفٍ نظيف، مما أتاح له احتلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة.

على الجانب الآخر، يدرك ليفربول أهمية هذه المباراة، إذ يتعين عليه الفوز إذا أراد الاحتفاظ بآماله في المنافسة على اللقب والمضي نحو الصدارة. يحتل ليفربول حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة بعد خوض 7 مباريات، فاز في 5 منها وتعادل في واحدة، وخسر مباراة واحدة أيضًا. وقد سجل لاعبو الفريق 16 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 7 أهداف.

إن هذه المباراة تعد تحديًا كبيرًا لفريق ليفربول، حيث يسعى لتحقيق الفوز والمضي قدمًا نحو صدارة الدوري. سيكون على الفريق العمل بجدية وتحقيق الانتصار إذا ما أراد المنافسة بقوة في هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

وتنطلق مباراة ليفربول وبرايتون وذلك ضمن إطار منافسات الاسبوع 8 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2023 - 2024 وفي تمام الساعة 2:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ،وفي تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت ليبيا والسودان ، بينما المباراة في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان موعد مباراة ليفربول وبرايتون.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

حارس المرمى: أليسون

الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت آلكسندر آرنولد

الوسط: أليكسيس ماك آليستر - ريان غرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

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تشكيل برايتون المتوقع أمام ليفربول

حارس المرمى: بارت فيربروغن

الدفاع: طارق لامبتي - لويس دانك - آدم ويبستر - جويل فيلتمان

الوسط: بيلي غيلمور - باسكال غروس - كاورو ميتوما - سولي مارش

الهجوم: جواو بيدرو - إيفان فيرغسون

ليفربول يتعرض لخسارة وحيدة هذا الموسم

نادي ليفربول حقق الفوز في 5 مواجهات بداية من التغلب على بورنموث بثلاثة أهداف لهدف، وعلى نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، وعلى أستون فيلا بثلاثية بيضاء كما تفوق ليفربول على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبنفس النتيجة على نظيره وست هام يونايتد، وتعرض للخسارة في الجولة الماضية في سيناريو غريب وعجيب حينما طرد من صفوفه لاعبان، وسقط أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف، وحضر التعادل في الجولة الافتتاحية أمام تشيلسي تراجع غريب لنادي برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم النتائج الجيدة مع البدايات، والآن هو في المركز السادس برصيد 15 نقطة ويمكنه أن ينتقل للمركز الثاني في حال حقق الانتصار الأحد على ليفربول.