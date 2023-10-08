بث مباشر ليفربول الآن : مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم بث مباشر يلا شوت

بث مباشر ليفربول الآن : مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم بث مباشر يلا شوت ، وينتظر عشاق كرة القدم موعد مباراة نارية في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحل نادي ليفربول، الذي يتألق في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا على برايتون في مباراة مثيرة ستُقام على ملعب "فالمر"، وذلك في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

يُعتبر ليفربول واحدًا من أبرز الفرق في الدوري الإنجليزي، وهذا الموسم يتطلعون للمنافسة على لقب البريميرليج. حاليًا، يحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة. يدخل الريدز هذه المباراة بعد هزيمتهم الأخيرة أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف، وهذا يزيد من رغبتهم في العودة إلى سكة الانتصارات.

من الجدير بالذكر أن ليفربول بدأ الموسم بتعادل في أول مباراتين أمام تشيلسي وفاز في الجولات التالية على بورنموث ونيوكاسل وأستون فيلا ووولفرهامبتون ووست هام.

على الصعيدين الهجومي والدفاعي، يُعتبر ليفربول من الفرق القوية حيث سجل لاعبوه 16 هدفًا في مرمى المنافسين، بينما استقبلوا 7 أهداف فقط.

من ناحية أخرى، يتطلع برايتون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في هذه المباراة للعودة إلى طريق الانتصارات بعد الهزيمة الكبيرة أمام أستون فيلا 1-6 في الجولة الماضية. يحتل برايتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات وخسارة مباراتين فقط هذا الموسم.

هذه المباراة تعد فرصة حاسمة للفريقين لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، وستكون مواجهة مثيرة ومنتظرة من قبل عشاق الساحرة المستديرة.

موعد مباراة برايتون وليفربول

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برايتون وليفربول في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1.

تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - تريبنت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر

ويستهدف محمد صلاح التسجيل في مباراة الغد أمام برايتون، لفض الشراكة مع كيني دالجليش، أسطورة ليفربول السابق، في عدد الأهداف المسجلة أمام نفس الفريق.

وقد يصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام برايتون، حيث سجل 6 أهداف حتى الآن بالتساوي مع كيني دالجليش، وهدف واحد سيجعل الفرعون في الصدارة ويصبح هداف الريدز تاريخيًا أمام فريق النورس.

وبعيدًا عن خسارة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام، فيمني محمد صلاح التسجيل أو الصناعة في مباراة برايتون المقبلة، بعد رقمه السلبي خلال لقاء السبيرز.

وكانت مباراة توتنهام الماضية، التي انتهت بخسارة الريدز (2-1)، هي الأولى منذ 26 أبريل الماضي، التي لم يتمكن فيها «مو» من التسجيل أو الصناعة.

يُذكر أن ليفربول يحتل حاليًا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 16 نقطة، فيما يحتل فريق برايتون المركز السادس، برصيد 15 نقطة.