ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قام قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي رئيس القطاع بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري ببلبيس بحملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على ثلاجات بيع اللحوم والمصانع والجزارين والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر رقم 6813 جنح بلبيس ضد صاحب ثلاجة لبيع اللحوم المجمدة بمدينة بلبيس، لحيازة وعرض كبدة بقرى مستوردة مجمدة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 6 كراتين بإجمالي وزن 60 كجم كبدة، والمحضر رقم 6814 جنح بلبيس ضد المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بمدينة بلبيس لاستخدام شيش دجاج مجهول المصدر فى التصنيع، وتم التحفظ على 210 كجم شيش دجاج مجهول المصدر.

وتم تحرير محضر رقم 6815 جنح بلبيس ضد صاحب محل جزارة بمدينة بلبيس لعدم تغطية اللحوم البلدية المعروضة للبيع بالمحل بشاش أبيض لحمايتها من الحشرات الضارة والأتربة، كما تمكنت الحملة من ضبط 13 مخبز مخالف بعدد من قرى مركز بلبيس لإنتاج خبز مخالف للاشتراطات التموينية.