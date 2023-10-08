الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب نادر الخبيري: مصر تتبنى رؤية واضحة وحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مصر تقوم بجهود مكثفة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية في غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنات غلاف غزة.

txt

الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقًا شاملًا على مُحافظات الضفة الغربية

txt

الجيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخلاء المُستوطنات القريبة من غزة تمهيدًا لتمشيطها

وأكد الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتبنى رؤية واضحة وحاسمة تتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يضع القضية على رأس أولوياته في كل المحافل الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على إعطاء الشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة.

 

وشدد النائب نادر الخبيري، على ضرورة تكاتف دول العالم والمجتمع الدولي والأطراف الفاعلة لدعم جهود السلام والتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، علاوة على توفير الحماية الدولية له.

 

وتابع، عضو مجلس النواب، ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وإجبار القوة القائنة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية.

مواد متعلقة

برلماني: التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين يؤدي للعنف وتفجير الأوضاع

الاحتلال الإسرائيلي: حماس أطلقت نحو 3500 صاروخ

مقتل قائد لواء "الناحل" الإسرائيلي في اشتباك مع الفصائل الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي يهدد أي جهة ستهاجمه بأنها ستدفع ثمنا باهظا

"طوفان الأقصى" أحدث زلزالًا مرعبًا في الداخل الإسرائيلي ومخاوف حول رد فعل الاحتلال

التعاون الخليجي يدعو لوقف التصعيد بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي

أبو الغيط: استمرار سياسة العنف الإسرائيلي قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من فرص الاستقرار

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني سبل وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

الجريدة الورقية