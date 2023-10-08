الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

أمين عام جمعية الصداقة الإيطالية يستنكر تسمية المقاتلين الفلسطينيين بالإرهابيين

امين عام جمعية الصداقة
امين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية

أدان أمين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية عبدالقادر عميش، الصحف الغربية التي تسمي المقاتلين الفلسطينيين بالإرهابيين. 


وذكر أمين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية، أن العالم يستمر لاعتماد وزنين ومكيالين بتعامله مع قضايا الشعوب وقال أن عالم اليوم مزاجي يسمى من يريد بالمناضل ومن يريد بالإرهابي.


وذكر عميش، في تصريحات له، قرارات الأمم المتحدة وآخرها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي صوتت  بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير أي الحق بالنصال بمختلف الوسائل للحصول على استقلاله وإنهاء الاحتلال.


وأضاف عميش  أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.


وأنهى عميش بمطالبة  الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ​​​​​​​

 

 انتفاضة من العيار الثقيل

 

وفي انتفاضة هزت قلوب العالم أجمع.. شنت المقاومة الفلسطينية انتفاضة من العيار الثقيل بقصف تل أبيب عن طريق مئات الصواريخ ردا على قصف برج فلسطين بقطاع غزة، وسمع دوى انفجارات ضخمة وسط إسرائيل.

 

فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، أن بلاده "في حالة حرب" مع حركة حماس الفلسطينية التي أطلقت صواريخ وتسلّلت إلى أراض إسرائيلية انطلاقاً من قطاع غزة، وخاضت اشتباكات ميدانية مع جنود.

 

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تنتفض فيها غزة بهذا الشكل، منذ إجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية وفوز محمود عباس بالإضافة لانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وسحب قواتها ومستوطنوها من القطاع.

 

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