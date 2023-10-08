جمعية الصداقة الإيطالية العربية تعلن تضمنها مع الشعب الفلسطيني

أكدت جمعية الصداقة الإيطالية العربية، في بيان لها، موقفها الثابت منذ تأسيسها تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم .

وتدين جمعية الصداقة الإيطالية العربية موقف بعض الاعلاميين الغربيين الذين يصفون المقاومين بالارهابيين .

وقالت:"إنَّ العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم، هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني، التي لم تلتزم يوماً بالقرارات الدولية والأممية".

ولهذا تدعو جمعية الصداقة الإيطالية العربية االاسرة الدولية لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا للمقررات الدولية منا حق العودة والانسحاب من كامل الاراضي العربية .

وكانت قد قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلى، الليلة، بعشرات القذائف شاطئ بحر مدينة غزة.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن انفجارات ضخمة دوت نتيجة قصف بحرية الاحتلال لشاطئ مدينة غزة، بعشرات القذائف الصاروخية؛ ما تسبب في ذعر وخوف في صفوف المواطنين الفلسطينيين، بصفة خاصة الأطفال والنساء.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت مسجدين في بلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة وفي خان يونس جنوبه، وقصفت 7 منازل في مناطق مختلفة من القطاع، إضافة إلى قصف وتدمير برج فلسطين بحي الرمال غرب مدينة غزة وتحويله إلى كومة من الركام.