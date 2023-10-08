قائمة أماكن علاج الحروق بالمجان وأهم المستشفيات

علاج الحروق بالمجان.. يبحث الكثيرون من مصابي الحروق عن المستشفيات التي تقدم علاج فعَال للحالات الحرجة والمستعصية وعن أهم المناطق التي تعالج الحروق بالمجان في محافظات مصر المختلفة والتي يرغبون في اللجوء إليها سريعًا بدلاً من التنقل بين المستشفيات بحثًا عن قسم أو مركز متخصص لعلاج حوادث الحروق.

وفي ظل حرص وزارة الصحة على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين لعلاجهم من الأمراض والإصابات المختلفة، تهتم الوزارة بعلاج الحروق وتوسعة الأماكن المعدة لذلك في المحافظات المختلفة وتيسيرا على المواطنين الذين يتعرضون لحوادث مفاجئة، وتقدم وزارة الصحة علاج بالمجان لمصابي الحروق في العديد من المستشفيات في محافظات مصر.

وتستعرض " بوابة الوفد " خريطة أهم مستشفيات علاج الحروق بالمجان في السطور التالية :