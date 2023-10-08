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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قائمة أماكن علاج الحروق بالمجان وأهم المستشفيات

علاج حوادث الحروق
علاج حوادث الحروق

علاج الحروق بالمجان.. يبحث الكثيرون من مصابي الحروق عن المستشفيات التي تقدم علاج فعَال للحالات الحرجة والمستعصية  وعن أهم المناطق التي تعالج الحروق بالمجان في محافظات مصر المختلفة والتي يرغبون في اللجوء إليها سريعًا بدلاً من التنقل بين المستشفيات بحثًا عن قسم أو مركز متخصص لعلاج حوادث الحروق.

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وفي ظل حرص وزارة الصحة على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين لعلاجهم من الأمراض والإصابات المختلفة، تهتم الوزارة بعلاج الحروق وتوسعة الأماكن المعدة لذلك في المحافظات المختلفة وتيسيرا على المواطنين الذين يتعرضون لحوادث مفاجئة، وتقدم وزارة الصحة علاج بالمجان لمصابي الحروق في العديد من المستشفيات في محافظات مصر.

وتستعرض " بوابة الوفد " خريطة أهم مستشفيات علاج الحروق بالمجان في السطور التالية :

  • مستشفيات علاج الحروق
  • مستشفى المنيرة العام.
  • مستشفى شبرا العام.
  • مستشفى السلام التخصصي.
  • مستشفى أحمد ماهر التعليمي.
  • مستشفى المطرية التعليمي.
  • أم المصريين العام.
  • الحوامدية العام.
  • إمبابة العام.
  • أبوقير المركزي.
  • حوش عيسى المركزي.
  • مستشفى رشيد المركزي.
  • إيتاي البارود المركزي.
  • كفر الدوار العام.
  • منوف العام.
  • مستشفى اشمون العام.
  • مستشفى مطروح العام.
  • مستشفى زفتى العام.
  • مستشفى كفر الزيات العام.
  • مستشفى كفر الشيخ العام.
  • العبور للتأمين الصحي.
  • فاقوس المركزي.
  • بلبيس المركزي.
  • أبو حماد المركزي.
  • مستشفى السنبلاوين العام.
  • ميت غمر المركزي.
  • المنزلة المركزي.
  • مستشفى المنصورة الجديدة.
  • كفر سعد المركزي.
  • مستشفى دمياط التخصصي.
  • مستشفى المجمع الطبي بالإسماعلية.
  • مستشفى السويس العام.
  • مستشفى الفيوم العام.
  • مستشفى بني سويف التخصصي.
  • مستشفى مغاغة المركزي.
  • مستشفى المنيا العام.
  • مستشفى ملوي التخصصي.
  • أسيوط العام.
  • ديروط العام.
  • القوصية المركزي.
  • أبوتيج النموذجي.
  • أخميم العام.
  • سوهاج العام.
  • قنا العام.
  • الأقصر الدولي.
  • الغردقة العام.

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