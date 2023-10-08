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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة اليوم

وزير الإسكان
وزير الإسكان

يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، بزيارة لمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الإسكان، خلال الزيارة عددًا من المشروعات، منها منطقة الأبراج الشاطئية، ومشروع "سكن مصر" لمتوسطى الدخل، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، وغيرها.

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