وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة اليوم
يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، بزيارة لمدينة العلمين الجديدة.
ومن المقرر أن يتفقد وزير الإسكان، خلال الزيارة عددًا من المشروعات، منها منطقة الأبراج الشاطئية، ومشروع "سكن مصر" لمتوسطى الدخل، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، وغيرها.
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- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- منطقة الابراج الشاطئية