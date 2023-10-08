محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

يُفكر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الدفع بالقوة الضاربة للفريق خلال مواجهة برايتون اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويتوقع عدد من جماهير الكرة الإنجليزية أن تتسم مباراة ليفربول وبرايتون بالندية والإثارة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ترتيب الفريقين

يأتي ليفربول في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بعد الخسارة من توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدت إثارة للجدل، حيث كانت هناك مطالبات بضرورة إعادة المباراة.

بينما يحل برايتون في المركز السادس، ولديه 16 نقطة، خلف أستون فيلا، والذي لديه نفس العدد من النقاط.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

تنطلق مواجهة ليفربول وبرايتون صافرة انطلاق المباراة في الرابعة من عصر بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن توتنهام يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، وخلفه مانشستر سيتي بـ18 نقطة، ثم آرسنال في المركز الثالث بـ17 نقطة.

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