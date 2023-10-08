موعد مباراة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام برايتون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "فالمر" مواجهة الريدز أمام برايتون، والتي يُتوقع أن تكون قوية ومثيرة على غرار مواجهات الفريقين خلال الفترة الماضية.

يحتل ليفربول المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بعد الخسارة من توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدت إثارة للجدل، حيث كانت هناك مطالبات بضرورة إعادة المباراة.

فيما يحتل برايتون في المركز السادس، ولديه 16 نقطة، خلف أستون فيلا، والذي لديه نفس العدد من النقاط.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون والقنوات الناقلة

ويطلق حكم مباراة ليفربول وبرايتون صافرة انطلاق المباراة في الرابعة من عصر بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن توتنهام يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، وخلفه مانشستر سيتي بـ18 نقطة، ثم آرسنال في المركز الثالث بـ17 نقطة.

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