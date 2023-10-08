الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي والإسماعيلي.. الموعد والقنوات الناقلة

الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي

ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الأهلي بنظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الدوري المصري لهذا الموسم 2023/2024.

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ويبحث الفريقان عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم، حيث يرغب المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية، وذلك لمواصلة العروض المميزة في بطولة الدوري العام المصري.

بينما يتمنى الإسماعيلي الفوز على الأهلي، بعد الانتصار الذي حققه على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان الأهلي قد خاض لقاء واحد أمام إنبي، ليحقق الفوز على الفريق البترولي بثلاثية نظيفة، بينما الإسماعيلي لعب مباراتين، حقق الفوز في واحدة أمام الاتحاد السكندري، بينما خسر المباراة الافتتاحية أمام زد بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

تنطلق مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في المباراة التي يستضيفها ملعب برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي       

تُنقل مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت 1، والتي حصلت على حقوق بث مباريات الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

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