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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المعهد العالي للصحة العامة ينظم ماراثون وقافلة طبية بمناسبة اليوم العالمي للقلب

جمعية قلوب اصحاء
جمعية قلوب اصحاء

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، أطلق المعهد العالي للصحة العامة، ماراثون بمناسبة اليوم العالمى للقلب، والذي يعقد للعام الثاني على التوالي.

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وأشارت الدكتورة هبة محمود القاضى عميد المعهد، أن الماراثون تم تنظيمه بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، وجمعية "قلوب أصحاء"، ومؤسسة "أنا مصراوية"، وأشارت أن الإحتفالية تهدف إلى دعم يوم القلب العالمى، ويستهدف تحقيق وعى عالى لدى المجتمع السكندرى، كما يستهدف تعزيز السياحة والمشاركة المستدامة مع البيئة الطبيعية في الاسكندرية، وبالطبع التركيز الأكبر على الصحة العامة والرياضة.

      وأعرب الدكتور فهمى شارل، رئيس قسم الصحة المهنية وطب الصناعات بالمعهد، عن سعادته بتنظيم ماراثون رياضي عالمي بهذا الحجم، وهو ما يؤكد على قدرة الجامعة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية بالاسكندرية".

      جدير بالذكر أن الماراثون تلاه تنظيم قافلة طبية فى إطار المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، أمام مبنى المعهد العالى للصحة العامة، ضمت نخبة من الأطباء المميزين، وقامت بتقديم خدمات الكشف والتحاليل المجانية لعدد كبير من أهالي منطقة الحضرة البحرية بالإسكندرية.

    شارك فى القافلة الدكتورة انجي الغيطاني وكيل المعهد لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و ا.د نسرين النمر وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.

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