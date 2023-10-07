البروتين النباتي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

وجد علماء أمريكيون أن البروتين النباتي يطيل العمر، في حين أن البروتين الحيواني يمكن أن يقصره، وفقا لتقرير EurekAlert.

قام متخصصون من مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد بتحليل البيانات من أكثر من 130 ألف شخص، حيث كان متوسط محتوى البروتين الحيواني 14٪، والبروتين النباتي - 4٪.

وتبين أن زيادة البروتين الحيواني بنسبة 10% من إجمالي السعرات الحرارية يزيد من خطر الوفاة بنسبة 2%، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 8%.

كما أدت زيادة مماثلة في تناول البروتين النباتي إلى خفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 12% وخطر الوفاة بنسبة 10%.

يلاحظ العلماء أن خطر الوفاة يزداد بشكل كبير إذا كان الشخص يعاني من السمنة المفرطة ويشرب الكحول والتبغ مع البروتينات الحيوانية.