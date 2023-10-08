تفوق على العملات الأجنبية.. الجنيه المصري تاريخ من ذهب

بسبب تراجع قيمة الجنيه في الوقت الحالي، قد يظن البعض أنه كان هكذا منذ ميلاده ووجوده في العقود والسنوات الماضية، ولكن هذا غير حقيقي، بل إن تاريخ الجنيه المصري حافل ويمكن وصفه بأنه من ذهب _حقيقة ومجازًا_، فكانت قيمته تتفوق على العملات الأجنبية الكبرى ويمتلك تاريخ كبير من القوة والتألق مقارنة بهم.

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تاريخ الجنيه المصري ..

كان الذهب أساس النظام النقدي في مصر، بعدما صدر قانون الإصلاح النقدي عام 1885، لتصبح للدولة عملة موحدة هي الجنيه الذهبي المصري، وكان وزنه أكثر من 8.5 جرامات من الذهب.

وفي عام 1899، صدر الجنيه الورقي المصري، وتم تثبيت سعر صرفه مقابل الذهب، وكانت قيمة الجنيه الواحد تساوي 7.43 جرامات من الذهب، وكان متاح تغيير العملة بالذهب حتى تحولت مصر إلى سلطنة في 1914.

وفي 1916، بدأ إصدار عملات السلطنة المصرية، وكانت العملة المصرية خلال ذلك التوقيت تصنع من الفضة والبرونز، فالنصف مليم كان مصنوعًا من البرونز، والريال وهو 20 قرش، كان مصنوع من الفضه ووزنه 28 جرام.

وفي تلك الفترة كان من الممكن تحويل الجنيه الواحد إلى 2000 قطعة معدنية من فئة النصف مليم أو ألف من فئة المليم أو 100 قرش، ولكن في الخمسينيات بدأ اختفاء النصف مليم، أما الفئات الأعلى مثل "الشلن والبريزة والريال"، فظلت تصنع من الفضة إلا أنه انخفض وزنهم كما أصبحت تصنع من عيار أقل مما كانت عليه في السابق.

وفي الستينيات من القرن الماضي، اختفت العملة المعدنية المصنوعة من الفضة في مصر، وبدأ سك الـ "الشلن والبريزة" من الكوبر نيكل وهو خليط من النحاس والنيكل يكون فيه النحاس بنسبة 75% أما النيكل بنسبة 25%، كما أصبحت الفئات الأصغر من الألمنيوم.

وفي 1973، توقف إصدار فئة المليم، وفي 1981، تم الغاء مع فئة 5 مليمات، وأصبحت الـ 10 مليمات هي أصغر فئة متداولة في مصر، وذلك مع تراجع القيمة الشرائية لأغلب العملات المصرية.

وفي الثمانينات تم إصدار عملات جديدة وهي الـ قرشان من النحاس و20 قرشا من الكوبر نيك، وفي عام 1984 أعيد سك فئة 20 قرشا بحجم أصغر، كما تحول إصدار فئة 5 قروش إلى النحاس.

وفي 1992 بدأت صناعة الـ 10 قروش من النحاس، كما ظهرت لأول مرة فئة 25 قرشًا من الكوبر نيكل، وعُرفت باسم الربع جنيه، 1996 صدر قرار رسمي بإلغاء فئة القرشين، وفي 2005، كان الإصدار الأول للجنيه المعدني، وهو مصنوع من قرصين، الخارجي من الكوبر نيكل والداخلي من النحاس، كما ظهرت فئة الـ 50 قرشا "نصف جنيه" من النحاس.

وفي 2007، تحول الجنيه المعدن إلى الصلب المطلي بدلا من النحاس والكوبر نيكل، وفي عام 2008 كان الإصدار الأخير لفئات 5 قروش و10 قروش "الشلن والبريزة"، فصدرت وقتها بحجم صغير للغاية من الصلب المطلي وأصبحت فئة 25 قرشا هي الأصغر، وحاليًا اختفى الربع جنيه من التداول، وأصبح الجنيه والنصف جنيه هي الفئات الأقل الموجودة.

وبعد الإعلان أخيرا عن إصدار فئة 2 جنيه، يتوقع مراقبون أن تنتهي الفئات الأقل تدريجيا وتخرج من دائرة المعاملات المالية لتلقى مصير المليم والقرش.