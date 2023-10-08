نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

شهد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الطب الأسنان بأزهر أسيوط، والذى نظمته الكلية بإشراف الدكتور عماد بريقع وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور عبدالعزيز بيومي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بحضور العقيد محمد صلاح مدير التربية العسكرية بفرع الجامعة للوجه القبلي وعلى الطماوي مدير الكلية وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأعضاء مكتب رعاية الشباب.

ورحب الدكتور عبدالعزيز بيومي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالحضور والطلاب القدامى والجدد، مقدما خالص التهاني بالعام الجامعي الجديد، داعيا المولى عز وجل التوفيق والنجاح الدائم لكافة الطلاب فى دراستهم الجامعية.

من جانبه رحب الدكتور عماد بريقع بالحضور والطلاب، مقدما التهنئة بالمولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا الطلاب للاقتداء بسيرته العطرة والاجتهاد والمثابرة فى طلب العلم والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية بالكلية.

ورحب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بالطلاب الجدد والقدامى، ناقلا لهن تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، متمنيا لهن عاماً دراسياً موفقاً وحياة جامعية زاخرة بتحصيل العلوم وممارسة الأنشطة الطلابية التي تدعمها الجامعة، مناشداً الطلاب بضرورة الالتزام بالقواعد الجامعية والحرص على الاجتهاد والتفوق والبحث عن المعلومات المفيدة فى صقل الشخصية العلمية التي يحتاج إليها الطالب.

ثم تحدث العقيد محمد صلاح عن انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيدا بدور الجيش المصري فى تقديم النموذج المبهر فى التضحية والفداء وهو ما يظل محفورا فى تاريخ العسكرية، حيث قضوا على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الذي ذاق مرارة الهزيمة فى ساعات قليلة، وقدم خالص التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا من أجل وطنهم.

وفي نهاية الحفل تم تكريم أوائل طلاب الكلية من مختلف الفرق تقديرا لتفوقهم فى تحصيل العلم؛ حتى يكونوا قدوة لباقي الطلاب.

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لطب الأسنان